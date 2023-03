La organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton sorprendió a los televidentes de “Mande quien Mande” tras llegar al set no sólo para hablar del Miss Perú, sino también para presentar a su ayudante en su casa, Rosaura, a quien llama “La Rous”.

El programa de América Televisión conducido por María Pía Copello y La Carlota, decidió realizar un especial homenaje a las trabajadoras de hogar por su día. Por ello, la ex reina de belleza se mostró feliz de llegar a la TV junto a Rous.

La dueña de la franquicia Miss Perú, ha demostrado que considera como un miembro más de su familia a Rosaura e inclusive, la llevó de viaje a España para que conozca dicho país.

Frente a cámaras, la ayudante del hogar de la empresaria no ocultó su emoción por estar en un set de televisión. Asimismo, detalló que Newton no hace ni uno de los quehaceres en su casa, ante ello, la empresaria tuvo que aceptar que no hace tareas domésticas.

“Es cierto, yo no sé ni prender la lavadora”, sentenció Jessica Newton dejando con la boca abierta a María Pía Copello y a la ‘Carlota’.

Jessica Newton en 'Mande quien Mande'