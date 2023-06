¡Escándalo! Jenko del Río y su novia Valeria Larco protagonizan tensa pelea en la vía pública, horas después el exchico reality publicó una foto en sus redes sociales celebrando su aniversario con su pareja. Según el exesposo de Paloma Fiuza no hubo pela alguna, sino un malentendido.

El programa ‘Amor y fuego’ captó el preciso momento cuando Jenko del Río y su novia discutían en la calle. “No pasó nada malo”, dijo el exchico reality.

De acuerdo con las imágenes presentadas en el programa de Peluchín y Gigi Mitri, se ve jaloneos y tiradas de puerta.

¿Por qué se separaron Paloma Fiuza y Jenko del Río?

En 2015, en el recordado programa de reality ‘Combate’, la bailarina brasileña anunció el término de su matrimonio con Jenko del Río. Aunque mucho se especulaba sobre una posible agresión física por parte del modelo, Paloma desmintió tal hecho.

“Están diciendo muchas cosas que no son. Están diciendo que yo denuncie a Jenko, que hubo una agresión (física) de por medio. Jamás me tocó, pero sí tuvimos una discusión”, aclaró Fiuza.

Asimismo, la modelo precisó que desde hace varios meses la relación con el Jenko no marchaba bien y que la discusión verbal que ambos protagonizaron en su departamento fue la ‘gota que rebalsó el vaso’.

“Ya no estábamos bien desde hace un tiempo y con la discusión (la relación) ya no pudo más (…) fue eso que hizo que yo me retira de la casa”, expresó la bailarina.

