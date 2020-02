Jely Reátegui cerró su cuenta oficial de Twitter luego que recibiera amenazas por opinar sobre las tramas de las películas del cine peruano y las producciones de Tondero.

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la actriz explicó que, luego de leer las críticas recibidas y los mensajes directos que le fueron enviados, se sintió atemorizada por lo que tomó esa decisión.

"(...) Me mandaron un mensaje privado diciéndome que debería estar muerta, y me asusté como m***. Entonces por eso decidí cerrar mi Twitter, porque me abrumé un montón y me asusté. Así que nada, eso es todo, no pasa nada, es una red social menos, cosa que me alegra bastante”, comentó.

Como se recuerda, la artista respondió, horas antes de este incidente, a un seguidor de Twitter que criticaba a la realizadora de películas nacional por tratar “temas estúpidos” y contratar como actores a “la misma gentita de siempre”.

"Si tanto odias las películas peruanas (qué por cierto hay de todos los tipos, para todos los públicos), escribe tu guión y haz una como las que te gustan. Suerte con eso; y una vez que la termines, suerte con la difusión y con el público”, escribió Reátegui al usuario.

En serio, ustedes son una mierda y quieren hacer mierda al resto.

