Entregó personalmente sus regalos navideños durante Noche Buena. Jefferson Farfán compartió una fotografía donde se le observa visitando por Navidad a sus hijos Jeremy y Adriano, fruto de su relación de once años con Melissa Klug.

En la imagen, compartida a través de Instagram por el mismo futbolista, aparece abrazando a sus pequeños en la puerta de la casa en la que viven junto a la familia de la empresaria. Al parecer, el intercambio de regalos se habría hecho fuera de la vivienda, porque en la foto se observa a los menores con bolsas de regalos en las manos en la calle.

Durante las últimas semanas, Melissa Klug ha denunciado que el futbolista de la selección peruana no visita a sus hijos y dijo sentirse afectada porque en lugar de verlos, prefiere irse de vacaciones junto a Yahaira Plasencia y la familia de la salsera. Además, asegura que la ‘Foquita’ ha presentado una solicitud para reducir su pensión de padre en un 60%.

“Ustedes pueden ver las pocas veces que he podido salir a reclamar que le dedique tiempo, porque a mí también me gustaría que mis hijos viajen con él…”, contó y añadió que su ex se “está perdiendo los mejores años de sus hijos. Yo ya me cansé de batallar”.

Melissa Klug llora al hablar de sus hijos con Jefferson Farfán. (Video: ATV)

Haciendo caso omiso a las críticas y cuestionamientos de su expareja, Jefferson Farfán decidió concentrarse en pasarla en familia en durante las fiestas de fin de año.

En sus redes sociales, el futbolista compartió una fotografía donde se le ve posando frente a un árbol con una popular ‘chispita mariposa’ en la mano. El 25 de diciembre, recibió la visita de Paolo Guerrero y su hija mayor, Maialen.