Thamara Gómez, cantante de ‘Puro Sentimiento’, reveló cómo conoció al futbolista Jefferson Farfán y entabló una amistad con él.

Durante una entrevista al programa ‘Magaly Tv, la firme’, la integrante del grupo de cumbia aseguró que acudió a una fiesta en el departamento del futbolista en Miraflores luego de salir de una discoteca.

“Salimos de la discoteca a eso de las 4 o 5 de la mañana (...) Me llevaron (al departamento), era la primera vez que iba a un after. Había varias chicas. Lo que me dio gusto es que él es una persona super humilde”, comentó.

Thamara Gómez cuenta detalles de la fiesta en el departamento de Jefferson Farfán. (Video: ATV)

La cantante añadió que, tras conversar con el deportista, se llevaron muy bien y lo calificó como alguien “súper humilde que congenia con todo el mundo”.

La joven, además, comentó que en la reunión a la que asistió junto a otros amigos, no estuvo Yahaira Plasencia por lo que señaló que desconoce si ella vivía con Farfán en esa casa.

“Ni enterada (si Yahaira vivía allí) A ella ni la vi. No me percaté de eso”, añadió.