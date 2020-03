Yahaira Plasencia publicó un video del lugar donde cumple cuarentena por la propagación del coronavirus y Rodrigo González opinó que la salsera “se muere de ganas de decir que está con la ‘Foquita’ en cuarentena”.

En sus Instagram Stories, la salsera difundió imágenes de ella en una zona donde cae nieve y sus seguidores especularon que está pasándola en Rusia; en la casa de Jefferson Farfán. Como se sabe, hace unos meses se cree que ambos volvieron a ser pareja sentimental.

Sin embargo, la conocida ‘reina del totó’ sigue firme en su posición de no confirmar ni negar que volvió con el futbolista.

Tras observar los recientes videos de Yahaira Plasencia, el expresentador Rodrigo González opinó que con estos videoclips, ella solo quiere alimentar los rumores de que en estos momentos se encuentra al lado del deportista peruano.

“La Yahaira se muere de ganas de que no queden dudas que está en cuarentena con la Foca”, señaló González en su cuenta de Instagram.

En torno a las especulaciones de que estaría al lado de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia manifestó que “de verdad que triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado a escribir sandeces. No me molesta, me da risa”.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán juntos en Rusia

