Yaco Eskenazi no fue invitado al cumpleaños número 35 de Jefferson Farfán, pese a ser uno de sus amigos más cercanos. El excapitán de ‘Los Leones’ precisó que pocos días antes de su onomástico, se encontró con el futbolista, pero que este no le comentó nada sobre su fiesta.

“No me invitaron... Cuando hablé con él (Jefferson Farfán) no me dijo nada, así que no tengo idea. Un tonazo ha sido, (sí, estaba ahí Yahaira) yo creo que por eso no me han invitado, pero no sé qué tiene que ver”, declaró Eskenazi a Correo.

Pese a no ser convocado por el futbolista, Eskenazi contó que lo felicitó por su cumpleaños y reiteró que los asistentes disfrutaron de la gran noche que ofreció el delantero.

“Hablé con él, lo saludé por su cumpleaños, pero no tengo idea. O sea no estoy seguro si él mismo lo ha organizado, de repente ha sido una fiesta sorpresa, no tengo idea, pero se ve que la pasaron bien”, agregó.

El también conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ bromeó al enterarse que no ha sido el único amigo al que Farfán no invitó a su cumpleaños y consideró que quizá la selección de los asistentes fue un asunto familiar.

“¿Ah sí? Uff, entonces no soy el único. (...) Bueno, eso pasa por la familia de él, yo no tengo ni la menor idea", señaló.

Finalmente, el 'exchico reality’ envió las mejores vibras y bendiciones al delantero de Lokomotiv, y se mostró de acuerdo con que se muestre más con Yahaira Plasencia, con quien, el futbolista, habría retomado su relación amorosa.

"Igual, todas las bendiciones y se nota que la pasaron lindo, que se divirtieron y qué chévere que ya se esté mostrando un poco más público lo que él quiere y lo que él siente, así que ya para que no lo estén hincando tanto”, indicó.