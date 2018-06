¡No se sueltan! Es de conocimiento público que la relación entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia no es la mejor. Siempre tienen picantes intercambios de palabras y ninguna desaprovecha la oportunidad para hablar de la otra.

En esta ocasión fue Klug la que mandó un dardo directo a Plasencia . En entrevista con el diario Trome , Melissa aseguró que Yahaira "sueña volver" con Farfán.

Consultada sobre una declaración de Plasencia , en la cual señalaba que no descartaba volver con la 'Foquita'. Klug aseveró que "eso solamente lo sabe Dios, ella y él. La señorita puede desear muchas cosas, pero si la otra parte no quiere, qué se puede hacer. Yo me quisiera casar con el príncipe de Dubái, es mi deseo, pero el príncipe no me conoce, ja, ja, ja. En fin, déjenla con su sueño, ojalá se le cumpla".

Sin embargo, eso no fue todo, Melissa dejó entrever que el interés de Plasencia por retomar su relación con Farfán es puramente por razones económicas.

"Para ella, sí (es su seño volver con Jefferson). De todas las relaciones que ha tenido, ¿Cuál ha sido la más exitosa, económicamente? ¿La más beneficiosa? Ja, ja, ja", sentenció la ex pareja de la 'Foquita'.