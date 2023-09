El romance entre Samahara Lobatón y Bryan Torres se oficializó hace unos días en el cumpleaños del cantante, cuando la influencer publicó una tierna historia como dedicatoria. Sin embargo, aún quedan dudas sobre cómo se conocieron y el nombre de Jefferson Farfán comenzó a sonar como el causante del acercamiento.

Como se sabe, el futbolista y el cantante de ‘Los de la caliente’ son amigos muy cercanos y se conocieron gracias a su ex pareja, Yahaira Plasencia, ya que Bryan estuvo con su hermana, Silvana Plasencia. A partir de ahí, la relación se ha ido consolidando, incluso algunas canciones de Bryan se incluyeron en la película ‘El 10 de la calle’, protagonizada por el delantero.

Sin embargo, sobre si tuvo que ver con el acercamiento entre Bryan y Samahara, Jefferson negó haber hecho de cupido. Recordemos que él también tuvo una relación con la madre de la influencer, Melissa Klug.

Para aclarar, le escribió a Edson Dávila ‘Giselo’, quien en su programa ‘América Hoy’, leyó en vivo el mensaje: “Hola, Edson, ¿cómo estás? Quiero dejar en claro que yo no tengo nada que ver en esa relación y Bryan no trabaja para mí. Ellos son adultos y toman sus propias decisiones. el trabaja en la orquesta de mi primo Christian, por favor no me metan a mi en ese rollo”, escribió.

Esta revelación se dio en medio de las risas de los conductores de ‘América Hoy, quienes días antes ‘revelaron’ que Jefferson Farfán había bloqueado a ‘Giselo’ por desleal.

