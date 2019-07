Jefferson Farfán le habría pedido US$340 mil a Melissa Klug por no cumplir acuerdo confidencialidad

El futbolista Jefferson Farfán le exigió a su expareja Melissa Klug el pagó de 340 mil dólares por incumplir el acuerdo de confidencialidad de febrero 2016, en donde se comprometían a no hablar de ellos en los medios de comunicación.

La madre de sus hijos se negó a pagar la considerable cifra debido a que no se acordó ningún monto económico por la vía legal.

"En el 2016 en la transacción extrajudicial no se habló de ningún monto. Esa cantidad de 340 mil dólares la está fijando Farfán a criterio propio, porque él dice que no se cumplió con el acuerdo y como Melissa salió hablando de él, pidió que le pague", declaró el abogado Daniel Leyva al diario El Popular.

El letrado señaló que el caso fue declarado improcedente por el Poder Judicial, pero Jefferson Farfán insiste pedir el pago de la indemnización por un centro de conciliación.

" Ella se fue a juicio con él, pero como ya en el Poder Judicial lo declararon improcedente, entonces lo pidió por un centro de conciliación y es la segunda vez que pide una idemnización, pero Melissa le dijo que no y no firmó porque ese acuerdo extrajudicial no tiene ningún valor", manifestó Leyva.



