¿A Jefferson Farfán le fastidiaba cercanía de Ivana Yturbe con su ex Mario Irivarren en 'EEG'?

Hace solo unos días, Ivana Yturbe reveló que su relación amorosa con el futbolista Jefferson Farfán había finalizado. ¿El motivo? Según la propia modelo, al futbolista le incomodaban varias cosas en torno a ella así como su cercanía con su ex pareja Mario Irivarren en 'Esto es guerra'.



Sin embargo, el conductor de 'Válgame, Dios' Rodrigo González 'Peluchín' sostuvo que le preguntó al conocido 'Foquita' si estaba fastidiado por el ingreso de la modelo al reality y su proximidad con el chico reality.

"Yo le pregunté y él me dijo: 'No, qué va. ¿Cómo voy a decirle a ella que no trabaje? Ella tiene que seguir trabajando. No, nada que ver Rodrigo... tú sabes cómo es la gente", expresó el animador de Latina.



Tras el conocido rompimiento sentimental, 'Peluchín' sostuvo otra conversación con el seleccionado nacional. Según el conductor de Latina, la 'Foquita' le manifestó que solo algunas personas conocían su distanciamiento con Ivana Yturbe.

"Ahora me dice que solo le había contado a dos personas de su entorno", indicó González y agregó que el futbolista le dijo que prefería mantener su situación en estricto privado.



"Sorry, pero ¿qué hago yo? ¿Me quedo callado?... No, primero son mis rodriguistas... bloquéame si quieres y no me hables", finalizó el conductor.

TE PUEDE INTERESAR: