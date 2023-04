Tras las fuertes acusaciones de Melissa Klug, quien lo acusa de afectar psicológicamente a sus hijos, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al enviar un contundente mensaje, el cual estaría dirigido hacia su expareja.

Al exfutbolista no le haría caído nada bien que su expareja saliera a arremeter en su contra en sus redes sociales y en distintos programas de TV sindicándolo como mal padre, y decidió recurrir a su cuenta de Instagram para defenderse.

“Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, quejarse es fácil, pero dar el ejemplo... Eso sí es difícil”, fue el mensaje de reflexión que compartió la ‘Foquita.

Jefferson Farfán responde a las críticas de Melissa Klug con llamativo mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram)





¿Qué denunció Melissa Klug?





La novia de Jesús Barco criticó duramente a Jefferson Farfán por no pasar tiempo con sus pequeños. La empresaria reveló que el exfutbolista de Alianza Lima, incluso, dejó plantado a uno de los menores por, presuntamente, haber estado borracho.

La ‘blanca de Chucuito’ respondió algunas preguntas de una reportera de ‘Magaly TV: La Firme’ y contó que el exseleccionado nacional ha dañado psicológicamente a sus hijos.

“Lo mismo de siempre, la falta de tiempo. Antes era porque vivía en el extranjero, ¿ahora? En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicios, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, dijo.