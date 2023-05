Jefferson Farfán demostró una vez más que demandará a todo aquel que se atreva a manchar su imagen. En medio de su enfrentamiento legal con Magaly Medina, el futbolista inició una demanda millonaria contra Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, por asegurar que ambos mantuvieron un romance.

Según el adelanto del programa ‘Amor y Fuego’, la ‘Foquita inició acciones legales contra la modelo por el delito de difamación agravada y le exige la suma de un millón de soles como reparación civil.

“Jefferson Farfán denuncia a Olenka Mejía y pide millonaria suma a la excuñada de Yahaira (Plasencia). La quieren mandar a la cárcel, pero ella muestra sus pruebas”, se lee en la promoción del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Olenka reafirma su vínculo con Farfán:

La excuñada de Yahaira Plasencia habló para las cámaras del programa de Willax y afirmó que tuvo algo más que una amistad con el ‘10 de la Calle’. (¿Tenías una relación con Jefferson Farfán?) En su momento sí. Tengo pruebas que me respaldan, yo nunca lo difamé ”, enfatizó.

La modelo y abogada mostró las conversaciones donde el expelotero de Alianza Lima le indica cómo retractarse ante los medios de comunicación tras revelar que estaban saliendo.

“No me vinculen con Jefferson Farfán, el no es mi amigo, estuve en su ‘depa’ con sus amigos y primos, soy amiga de su entorno, no de él… y eso muere ahí, eso pon en tus redes no interesa, ponlo tu misma”, fueron los mensajes que la ‘Foquita’ le habría enviado a Olenka Mejía.