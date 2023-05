Jefferson Farfán recurrió a las redes sociales para expresar su indignación tras ser informado que la audiencia donde se iba a dictar sentencia contra Magaly Medina, en el marco de la demanda por difamación que le interpuso en el 2019, fue suspendida.

“ Como es de público conocimiento, este martes 30 de mayo se le leería la sentencia a la señora Magaly Medina Vela en uno de los procesos que tengo en su contra, tal como ella misma lo publicitó el martes 23 a través de su programa ‘Magaly Tv La Firme’, en el que realizó comentarios y aseveraciones tendenciosas respecto del actuar de la Juez del Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador de Lima y de mi persona. Dejando entrever que habrían irregularidades por lo que interpuso la nulidad de dicha resolución”, se lee al inicio del comunicado que ‘La Foquita’ publicó en sus historias de Instagram.

Tras rechazar esta decisión de las autoridades judiciales, el exfutbolista de Alianza Lima también se mostró en contra que la magistrada que veía la demanda de difamación contra la ‘Urraca’ haya sido removida de su cargo.

“El día de hoy me he dado con la muy ingrata sorpresa que (…) la Juez de la causa Dra. Rosario Mercedes Mitacc Parra del Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador, ha sido removida de su cargo y en su lugar ha sido nombrada como nueva Juez de dicho Juzgado, la Dra. Marcela Virginia Bellido Luna, ex Juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Penal Liquidador, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada NO LEERÁ NI DICTARÁ SENTENCIA ”, remacó.

Farfán también denunció que la jueza Caroline Melissa Tello, quien estuvo a cargo de otro proceso en contra de Magaly Medina y su productor Patrick Llamo, también fue apartada de esta segunda demanda por el delito de violación a la Intimidad.

“Es decir, en menos de 48 horas, desde emitido el programa ‘Magaly Tv La firme’, se han cambiado ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a las 2 magistradas que conocían de los 2 procesos interpuestos por mí en contra la señora Magaly Medina y el señor Patrick Aquezolo”, cuestionó el expelotero.

Farfán lanza advertencia:

El ‘10 de la Calle’ consideró que todo formaría parte de la estrategia legal de Magaly Medina para seguir dilatando el proceso en su contra a fin de que no se le sentencie. En ese sentido, anunció que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables por este nuevo aplazamiento y llegará hasta las últimas instancias para encontrar justicia.

“ Me veo en la necesidad de hacer con TOTAL INDIGNACION la correspondiente denuncia pública ante TAN BURDA Y NOTORIA MANIOBRA DILATORIA que atenta contra la correcta administración de la Justicia, sin el más mínimo reparo, porque no es una mera casualidad el exclusivo cambio de las dos jueces que veían los procesos interpuestos contra Magaly Medina. Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina? (…) Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final”, concluyó.

(Foto: @jefferson_farfan_oficial)