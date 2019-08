Jefferson Farfán hizo exclusivos regalos a los integrantes de la orquesta de Yahaira Plasencia [VIDEO]

¡No pierde la costumbre! Jefferson Farfán habría obsequiado exclusivos artículos deportivos a los integrantes de la orquesta de Yahaira Plasencia durante una reunión que organizó en su departamento de Miraflores.

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' captaron el momento en el que los músicos de la popular 'Reina del totó' revisaban emocionados varias camisetas del Lokomotiv, equipo para el cual juega la 'Foquita'.

No solo eso. Las prendas que se podían ver en la filmación tenían el 8, número que viste el futbolista cuando juega para el club ruso. Lo más probable es que también haya firmado las prendas.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. (ATV)

Las imágenes también muestran al hermano de Yahaira, Jorge Plasencia, llevando en sus manos unos chimpunes. ¿También será un regalo? Lo cierto es que Jefferson Farfán es conocido por ser detallista con sus seres queridos e invertir en costosos regalos.

GENEROSO Y DETALLISA

Recordemos que cuando tenían una relación, Jefferson Farfán regaló a Yahaira Plasencia una esclava de oro por el Día de San Valentín, brazalete que hasta el día de hoy la salsera conserva, según sus propias palabras.

"Cuando una tiene un ex, y han estado en serio, creo que hay un gran cariño y respeto siempre. Esas cosas (regalos) se guardan, no sé por qué, pero se guardan. Quizá me vuelva a enamorar de otra persona, pero creo que esas cosas se respetan y valoran. No hay motivo por qué botarlo, yo creo que no", explicó la cantante en su momento.

(Instagram)

Por su parte, cuando oficializó su romance con Ivana Yturbe, el futbolista le obsequió a la modelo unas zapatillas marca Gucci tienen un precio de 1590 dólares.

Al igual que su otra ex, la popular 'Princesa Inca' tampoco se deshizo de las zapatillas tras hacerse oficial su ruptura con el seleccionado nacional y las sigue luciendo en las fotos que sube a sus redes sociales.