Jefferson Farfán y Melissa Klug están envueltos en la polémica luego que el futbolista solicitara la reducción de la pensión de alimentos que da para sus dos hijos con su ex pareja, con quien mantuvo una relación de once años.

En medio de este enfrentamiento, el programa “Magaly TV: la firme” recordó una entrevista en la que el delantero del Lokomotiv de Rusia aseguraba que la popular ‘Blanca de Chucuito’ lo había apoyado en todo momento.

“Melissa está siempre en los momentos en que yo más la necesito, en los momentos malos, los momentos buenos. De verdad que siempre le he estado agradecido, porque me ha apoyado cuando han venido cosas muy fuertes y ella siempre ha estado allí", es lo que decía ‘Jefry’ hace 10 años, cuando radicaba en Alemania.

Jefferson Farfán: Hace 10 años el futbolista aseguraba que Melissa Klug “siempre estaba cuando la necesitaba”. (Video: ATV)

Tras emitir estas imágenes, la conductora Magaly Medina no dudó en criticar a la ‘Foquita’ Farfán por intentar borrar parte de su historia y decir que no habría convivido once años con Melissa Klug.

“Esto lo decía hace 10 años cuando él estaba jugando en Alemania y nuestro equipo fue a entrevistarlo allá. Por supuesto, fueron a la casa de Melissa y Jefferson. Él hablaba de ella como su compañera, como la mujer que había estado con él en todo momento”, dijo.

“Yo creo que decir yo no he convivido con esa mujer nunca, por qué vamos a negar parte de nuestra historia, pero él quería demostrar que no había convivido con ella -suponemos- para evitar dividir sus ganancias”, añadió la popular ‘Urraca’.