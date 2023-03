Shirley Arica vuelve a dar qué hablar tras confirmar que tuvo un affaire con Jefferson Farfán hace algunos años. La modelo habló para las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y contó más detalles de su amorío con el exfutbolista.

“Yo si ya le fui, pero en el sentido que hemos tenido ahí un… ¿cómo le llamo de manera bonita? Un besito pues, una cosita por ahí. Eso ha sido antes y después de… yo sé que ustedes van a sacar sus conclusiones. (¿Antes y después de un totó?) Ya dije, suficiente”, señaló la influencer, dejando entrever que la persona a la que hace referencia es Yahaira Plasencia.

En otro momento, Shirley Arica reveló que al expelotero de Alianza Lima no le cayó nada bien sus confesiones públicas al punto que estaría furioso con ella.

“Hoy por hoy ya no somos tan amigos porque creo que ya me odia. El otro día estuve en Barranco Bar con un amigo y vi algunos comentarios como que él estaba fastidiado de lo que yo había dicho. Habíamos hablado hace tiempo y quedamos en que no se iba a tocar tema, y si está enojado pues ya me perdonará”, enfatizó.

Pese a estar distanciados, la ‘Chica realidad’ no dudó en elogiar a Jefferson Farfán. “Lo quiero mucho, le tengo un gran aprecio, es una persona importante en mi vida porque el se ha portado muy bien conmigo. Fuera de que haya habido un idilio de amor o romance, somos amigos y nos llevamos súper bien”, concluyó.