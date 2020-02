Para el futbolista Jefferson Farfán, cualquier día del año es ideal para rendirle homenaje a su madre, Rosario Guadalupe. Por ello, escribió un extenso mensaje en Instagram, donde resaltó que su progenitora jamás le inculcó ni odio ni resentimiento contra su padre.

“Tu con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento", indicó el integrante de la selección.

Farfán Guadalupe destacó además que Doña Charo fue madre y padre para él, y que por ello le guarda profundo respeto.

“Madre ..... es una palabra que me inspira tantas cosas pero por sobre todo ese amor incondicional que he podido sentir siempre de parte de la mía. En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mi, superando muchas dificultades para todo en tu poder para sacarme adelante. Eso lo llevo conmigo siempre y lo valoro y respeto con lo más profundo de mi ser", indicó el deportista.

No es la primera vez que el delantero del Lokomotiv dedica un emotivo mensaje a su madre, con quien mantiene una estrecha relación.