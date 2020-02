La guerra entre Jefferson Farfán y su familia contra Melissa Klug ya ha tomado grandes dimensiones. Desde el envío de cartas notariales, demandas y denuncias de ambas partes hasta los enfrentamientos verbales, los involucrados parecen no dar tregua.

Esta vez, Doña Charo Guadalupe, madre del futbolista, salió al frente para revelar la existencia de unos audios comprometedores de su exnuera con quien desde hace unas semanas viene peleando por un régimen de visitas.

En un adelanto del programa ‘Día D’, la señora Guadalupe lleva entre sus manos un teléfono en el que tendría grabaciones que involucrarían a Klug. Sin embargo, se desconoce el contenido específico de estos.

“Que el país me escuche que este siempre ha sido mi dolor más grande. Esto le hace daño a mis nietos y a la familia (...) Como la señora me ha descalificado como ‘mala abuela’. Tengo pruebas para ver quién es ‘mala abuela’ y quién es ‘buena madre’. Con lo que ustedes vana mostrar ya no voy a decir nada más”, señala la madre de la ‘Foquita’.

Este domingo a las 9:55pm. Por primera y única vez, la madre de Jefferson Farfán, habla a fondo del conflicto que la enfrenta a su ex nuera Melissa Klug y no se guarda nada.@atvpe @DiaDatv @VertizPamela #DoñaCharoSabe pic.twitter.com/4mc3Glrxbm — Día D (@DiaDatv) February 14, 2020

Como se recuerda, el pasado lunes 10 de febrero, la chalaca se reunió con su exsuegra en un Juzgado de Familia luego de la demanda de Doña Charo exigiendo un régimen de visitas a sus nietos.

Previo a ello, la empresaria se enfrentó al seleccionado nacional luego que el abogado de este revelara el monto que se le abona para la manutención de sus dos hijos por lo que le solicitó un pago de 200 mil soles por trasgredir el acuerdo de confidencialidad que mantenían.