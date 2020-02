El programa ‘El valor de la verdad’ presentará este sábado a Diego Chávarri como invitado y hablará en torno a su pasada relación con Melissa Klug y su encuentro con Jefferson Farfán, expareja de la empresaria y padre de sus hijos.

Beto Ortiz, conductor del espacio de Latina, colgó un video de adelanto sobre la participación del exchico reality en su programa, que reseñó con una curiosa frase.

“Todos aman a Jefferson Farfán”, fue la reseña que escribió el periodista para presentar el polémico video, en donde Chávarri rompe su silencio en torno a un encuentro poco amigable con el popular ‘Foquita’.

“(Jefferson) me dice quiero hablar contigo, yo dije ‘acá algo me va a pasar’. Yo levanto la cara y era Jefferson, quería explicaciones y no le parecían algunas cosas en mi relación (con ella). Y (me dijo que) Melissa hacía algunas cosas para incomodar”, sostiene Diego en el video.

El exintegrante de ‘Combate’ además deja entrever que experimentó situaciones extrañas y negativas en el tiempo que fue enamorado de Melissa Klug. Recordemos que en una anterior ocasión, el popular ‘Diablito’ contó que el delantero del Lokomotiv tenía en la mira a la empresaria chalaca, a quien seguía en todos sus pasos.

¿'FOQUITA' AÚN QUIERE A MELISSA?

A dos horas de compartido el video, tiene 27 reproducciones y variados comentarios; entre ellos el supuesto que pese a sus demandas y discusiones públicas, Jefferson Farfán todavía quiere a Melissa Klug.

“Esta que la demanda hasta por las puras, es porque aún la quiere”, “con esto confirma que Jefferson si ama a Melissa”, “qué fuerte. Esto está que quema”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.