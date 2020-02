Las disputas entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se han hecho más fuertes en los últimos días a raíz de un pedido de reducción del monto de la pensión alimenticia para los hijos que ambos tienen, presentado por la defensa del futbolista y que fue denunciado públicamente por la empresaria chalaca.

Esta situación, sin embargo, alcanzó el punto más álgido durante el avant premiere de la película autobiográfica de la ‘Foquita’ en la que se notó la ausencia de los dos hijos de la expareja, al parecer por la presencia de Yahaira Plasencia que originó que uno de los menores optara por no acudir. Sin embargo, días después acotó que los pequeños ni siquiera tenían ropa para asistir al evento lo que llamó la atención de más de uno.

Durante una entrevista a ‘Domingo al Día’, Farfán lamentó no haber tenido la compañía de sus dos hijos en un momento que él consideraba importante y deslizó la posibilidad de que la decisión de no acudir no fue solo de los pequeños.

“Yo quería que estén mis hijos (en el estreno) por cuestiones X no estuvieron. Yo sé que (no ir) ya no es decisión solamente de mis hijos. Es complicada la situación (...) Traté (de que vayan mis hijos) , pero ya es un tema que no quiero tocar mucho”, comentó.

PIDEN QUE MELISSA KLUG APOYE CON PARTE DE LA MANUTENCIÓN DE SUS HIJOS

El abogado del seleccionado nacional, Enrique Pardo, por su parte aclaró algunos puntos que Melissa Klug planteó de manera ambigua ante los medios sobre la pensión mensual que recibe de Farfán para la manutención de sus dos hijos.

Según el letrado le sorprende que la expareja de su patrocinado haya asegurado que los niños no tenían ropa para acompañar a su padre en el estreno de su película y con ello reveló las grandes sumas de dinero que la chalaca recibe mensualmente para el cuidado de los menores.

“La señora Klug recibe 8 mil dólares mensuales, que los niños no tengan ropa ya es un despropósito y habla muy mal de ella”, comentó Pardo.

El hombre de leyes, además, explicó que la razón por la cual solicitó la reducción del monto de los depósitos mensuales es para que la madre de los hijos del deportista también asuma parte de estos gastos pues, además, de los 24 mil soles para la alimentación (8 mil dólares), se suman los gastos en salud, educación y recreación que superarían los 43 mil soles mensuales y, según la defensa, Klug genera ingresos con los cuales podría asumir también la manutención.

“El señor Farfán cree que ya es un momento oportuno para que la señora Klug cubra las necesidades de sus hijos (...) Ella tiene una vida bastante cómoda y para tener esa vida cómoda debe generar muchos ingresos (...) Hay una parte que le corresponde (asumir) a la señora Klug”, expresó.

Pardo, también reveló que la expareja del futbolista recibió una importante cantidad de dinero para que inicie un emprendimiento con el cual generar ganancias que sirvan para ayudar a su familia y añadió que el proceso judicial que tienen aún no ha concluido como mencionó la empresaria sino que han apelado y se encuentran a la espera de la resolución.