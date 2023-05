Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores una tierna foto junto a su hijo menor y desmentir a Melissa Klug , quien lo acusó de no dedicarle tiempo a sus hijos. La ‘Blanca de Chucuito’ contó que el exfutbolista antes tenía como excusa que jugaba en el extranjero.

Como se recuerda, Melissa Klug acusó a Jefferson Farfán de no pasar tiempo suficiente con sus hijos y, en esa línea, anunció con demandarlo. “Lo mismo de siempre (es su excusa). La falta de tiempo. Antes, porque vivía en el extranjero, ¿ahora?. En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente. Ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicio, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, señaló Klug mediante un chat de WhatsaApp en conversación con el equipo de “Magaly TV La Firme”, difundido en su programa el pasado miércoles 19 de abril.

La modelo también señaló que, recientemente, Farfán se comprometió a recoger del colegio a uno de sus hijos, pero no lo hizo porque se emborrachó un día antes en una discoteca de Lima. “La realidad es otra (a la que muestra en sus redes sociales), pero bueno a mis hijos no les hará más daño. Dijo que pasaría a recoger por primera vez en su vida a (se borra el nombre del menor) para llevarlo al colegio y, ¿qué pasó? Se emborrachó en Barranco Bar. Y lo dejó esperando en la calle horas de horas y nunca apareció y, después, mandó a la abogada a justificarse”, detalló Klug.

Por su parte, Jefferson respondió con una foto en su cuenta de Instagram, demostrando que sí pasa tiempo con sus pequeños: “Vida mía. Unidos. Almuerzo. Familia. Contra todo. Felicidad. Por siempre juntos. Te amo”, publicó en su red social.

“¿Cómo que no pasas tiempo con tus hijos? Yo te veo siempre con ellos y veo que los amas”; “Para la foto nomás y nunca lo llevo al colegio, los chicos crecen y se dan cuenta, después pasa factura”; “Solo para foto”, fueron algunos de los comentarios.

