El cantante Jean Paul Strauss reapareció en televisión y anunció que se entregó al Señor y se casó por civil con Claudia Aguirre.

“Es la relación mas linda que he tenido por ser sana... hay entendimiento y comprensión y la calidad humana (de Claudia) es excepcional”, indicó Strauss a Día D.

La esposa del cantante, por su parte, señaló que motivó a su pareja a acercarse al Señor y se mostró orgullosa por el giro que dio su vida.

Según el reportaje del dominical, el cantante pasó por un episodio poco favorable de su vida pues se sumió en la depresión debido a los escándalos a su alrededor.

Recordemos que la animadora Janet Barboza señaló que el cantante le debía una fuerte suma de dinero que le prestó cuando fueron pareja.

“Me volví una persona amargada, no quería salir a la calle. Por eso me fui de Lima... y (la situación) me afectó en todo, en lo económico y en lo personal... hasta mi familia”, sostuvo.

Strauss no se refirió a nadie en específico y tampoco a Janet Barboza, pero hizo un mea culpa y pidió perdón a todas aquellas personas que fueron parte de su vida.

De otro lado, no descartó invitar a Janet Barboza para que se una a su congregación religiosa. “No se le cierra las puertas ni a ella ni a nadie”, dijo.