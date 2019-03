Jean Paul Santa María sufrió violento asalto en Las Malvinas [FOTOS]

Jean Paul Santa María fue víctima de la inseguridad ciudadana que se vive en Lima. El modelo fue asaltado por un grupo de delincuentes que se metió en un taxi que tomó para salir del Centro Comercial 'Las Malvinas'.

En declaraciones a Trome, el cantante de la orquesta 'Candela' y ex pareja de Angie Jibaja, contó que había llegado al lugar para reparar su celular y el de su esposa, la modelo Romina Gachoy. Al retirarse lo interceptaron.

"Cuando subí al taxi unos tipos subieron por detrás, me cogotearon, me tiraron spray a los ojos y me pusieron una pistola en la cabeza", contó.

"Me golpearon innecesariamente porque en ningún momento opuse resistencia. Tengo contusiones en la cabeza y rostro por los golpes, además de quemaduras en los ojos y la cara", sostuvo.

Jean Paul Santa María precisó que le arrebataron dos celular, sus llaves y una cantidad fuerte de dinero que estaba destinada a sus gastos familiares. "Más allá de lo material está el mal momento que viví y que repercute en mis seres queridos, en todo los sentidos", señaló.