Angie Jibaja perdió la custodia de sus dos menores hijos frente a su expareja, Jean Paul Santa María. Ahora los menores viven con su padre y la esposa de este, la uruguaya Romina Gachoy.

Santa María señaló que se encuentra en un buen momento de felicidad porque los menores tienen una buena relación con su esposa. “Ellos son unos dulces con Romina, le hacen cartitas y regalitos. Hoy puedo decir que estoy enamorado de mi vida y muy agradecido”, señaló en una conversación con Trome.

Del mismo modo, prefirió no dar comentarios sobre Jibaja. Por su lado, la modelo señaló que está viviendo un mal rato y publicó un video donde afirmó que hará un libro para contar su verdad y envió un fuerte mensaje a su expareja.

“Si todo fuera tan fácil como decir (...) al susodicho (Jean Paul) ok lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte”, sentenció. La modelo lloró en el video y le pidió a Santa María que le devuelva a sus hijos. “Quédatelos (por los 200 mil) y yo los voy a tener (en referencia a sus hijos), me los das a mí y te olvidas de esa deuda”, señaló Jibaja con la voz quebrada en su cuenta de Instagram.

