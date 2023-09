El cantante Jean Paul Santa María nuevamente se manifestó sobre la separación con la modelo Romina Gachoy y el futuro de sus hijos, aunque en esta ocasión lo hizo con molestia.

En ese sentido, criticó las opiniones de índole negativa respecto a lo que sucederá con sus hijos (tuvo dos con Angie Jibaja y uno con Gachoy) ahora que se separó de la modelo uruguaya.

“A veces las personas, cuando quieren darte un consejo o emitir una opinión o un comentario basado en sus propios conceptos, tienden a hacerlo sin darse cuenta de que pueden estar creando una energía no necesariamente positiva, y por el contrario, pueden estar atrayendo algo sumamente negativo”, inicia el extenso mensaje que luego borró el cantante.

Este comunicado habría sido publicado en respuesta a las opiniones de Magaly Medina, quien lamentó la separación de Santa María y Gachoy.

“Lo lamentamos por los chicos, no por ellos porque pueden reiniciar su vida... Cuando hay una separación, alguien se tiene que quedar con los niños, pero no son hijos de Romina, ella los ha criado. Lo lógico sería que los hijos de Angie se vayan con Jean Paul, ojalá no sea así”, dijo Medina en su programa.

Para finalizar, Santa María reflexionó sobre cómo encarar la vida con positividad.

“Somos responsables de crear una realidad positiva o una realidad negativa a partir de nuestros pensamientos y nuestra palabra. Todo parte de una idea, y de cómo queremos encarar la vida y del tipo de fuente que deseamos ser para nosotros mismos y para quienes nos rodean”, sentenció el cantante.