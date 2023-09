Luego de hacerse pública la separación de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, el cantante ha expresado su desacuerdo con la decisión, sobre todo porque la ama abiertamente y asegura que es el amor de su vida. En una entrevista reciente, el cumbiambero detalló su percepción sobre el tema y admitió haber descuidado su relación.

Como se recuerda, la uruguaya ha salido en varios programas de espectáculos a detallar las razones de la ruptura y explicó que Jean Paul se “obsesionó” con trabajar, lo que llevó a que casi no compartieran tiempo en pareja. Asimismo, contó que el cantante minimizó cómo ella se sentía, pues creía que solo era un berrinche como antes. Por ello, este se sorprendió cuando ella hizo pública la separación.

Tras esto, Jean Paul aceptó haber descuidado su rol como pareja y contó que ya empezó dejando el canal digital donde trabajaba. Además, confirmó la versión de Romina al pedirle que hagan terapia juntos.

“Me enfoqué mucho en el trabajo, en querer ganar más dinero y más dinero. También me enfoqué en mi rol como papá, pero descuidé mi rol de esposo. Siempre fui dulce, tierno, adulador, cariñoso, detallista, por algo ella me ama como me ama porque yo le he entregado todo de mí a ella”, dijo a Trome.

Por otro lado, expresó sus temores sobre si Romina se iba a laborar fuera del país: “el que ella se tenga que ir de viaje por mucho tiempo y que puedan pasar muchas cosas. También quizá el no sentirme a la altura y el sentir que ella no está plenamente llena me hizo tener desconfianza y temor”, confesó.

Recordemos que Romina también contó que rechazó varios trabajos en el extranjero por quedarse con Jean Paul en Perú. Sobre esto, el integrante de la Gran Orquesta Internacional replicó que nunca le dijo que no viaje, pero sí lo demostró con sus actitudes.

Ahora, Jean Paul solo espera retomar su relación con la uruguaya de todas las formas posibles.

VIDEO RECOMENDADO