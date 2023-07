Edith Santos se ha ganado el cariño del público gracias a su participación en ‘JB en ATV’, pero lo que muchos desconocen es la triste historia que la actriz de talla baja ocultó por varios años, y es que el padre de su única hija se habría desentendido de sus responsabilidades.

La humorista conocida por su papel de ‘Mini-Pri’ declaró al programa ‘Día D’ y contó que su expareja Marco Polo Saldaña la hostiga para retomar su relación, pese a que llevan tres años separados.

Según contó, el también cómico no respetó su decisión de ponerle fin a su relación sentimental, e incluso intentó agredirla físicamente.

“En un comienzo todo era bonito, pero después él cambió demasiado. Se ponía muy celoso, se molestaba de todo. Empezó a cambiar cuando tuve a mi hija. (¿intentó agredirte?) Sí me quiso agredir cuando le dije que quería separarme, me dijo que me iba a quitar a mi hija”, contó la actriz cómica de talla baja.

Edith Santos también acusó a su expareja de no cumplir con la manutención de su hija, y aseguró que es ella quien ha tenido que asumir todos los gastos de su pequeña de tres años de edad.