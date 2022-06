Cansada del enfrentamiento que ha mantenido con Magaly Medina en los últimos días, Jazmín Pinedo le exigió respeto a la conductora de ATV a fin de que ella pueda obtener lo mismo.

Durante su programa + Espectáculos, la ‘china’ comentó: “Lo único que pasa es que ve a una mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, obtendrá exactamente lo mismo”, dijo Jazmín Pinedo este martes en América TV.

La modelo aclaró que no existe ninguna campaña para desprestigiar a la ‘Urraca’, y que sus opiniones, que son a título personal, solo buscan darle un poco de su propia “medicina”.

“Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted da a diario todas las noches. Respete, para que la respeten”, añadió.

Jazmín Pinedo también le pidió a Magaly Medina que no se victimice más en pantalla argumentando que todo el canal América TV busca supuestamente ‘atacarla’.

“Quiero decirle a la señora del otro canal, a mi tía con cariño, que no se victimice más, que no mienta más, que no manipule la información, que no le diga a las personas: ‘¡Ay! un canal está detrás de mí y me quiere destruir’. Primero, nadie la quiere destruir, yo no necesito que nadie más me ayude, puedo sola, al igual que usted seguramente”. refirió

Además, Pinedo manifestó que Medina debería disculparse con todas las mujeres que ofendió.

“Ella coloca en su banner: ‘este programa defiende a las mujeres’, eso es mentira, defiende a las que le han dado rating, pero si sacamos la lista de las damnificadas a las que usted también podría pedir disculpas, como Marina Mora, Jessica Tapia, Brunella Horna, Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, Melissa Loza, Tilsa Lozano y no paro de contar”, puntualizó.

