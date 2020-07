Jazmín Pinedo y Gino Assereto sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntos luego de que la modelo fuera captada saliendo del departamento de su expareja Jesús Neyra. Tanto la conductora como el participante de ‘Esto es Guerra’ decidieron dejar de lado las especulaciones y mostrarse unidos a favor de su pequeña hija.

En un video que la popular “Chinita” compartió en sus historias de Instagram se le puede ver jugar al lado de su hija y su expareja. Cabe resaltar que luego de la difusión de las imágenes del programa “Magaly TV: La Firme”, Assereto y Pinedo se mostraron distantes hasta dicho momento.

Además, el chico reality decidió no hablar sobre las imágenes de su expareja, de quien se separó públicamente en enero del 2020. En las últimas semanas solo compartió un mensaje en donde hacía referencia a enfermedades mentales que carga hace años.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales (...) Nadie me conoce y nadie sabe lo que vive. o me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo”, comentó el modelo en sus redes sociales.

Ante el hecho, la presentadora de “Esto es guerra” afirmó que Assereto y el cantante “Jota” se encuentran escribiendo música. “Él y Jota están metidos en la música, no paran de escribir. Es algo que comparten. Si vi un poco (en referencia a la publicación), son temas personales de él, no me corresponde y yo por respeto prefiero no (meterme). No me quiero meter”, aseguró en una entrevista a “América Espectáculos”.

Jazmín Pinedo habla sobre extraño mensaje que dejó Gino Assereto en Instagram

