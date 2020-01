¿Jazmín Pinedo sigue enamorada de Gino Assereto? La conductora de ‘Mujeres al mando’ protagonizó un dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde sus seguidores le consultaron si todavía seguía enamorada de Gino Assereto, su expareja sentimental y padre de su hija Khalessi.

Al respecto, la conocida ‘Chinita’ pidió a sus fans no insistir con el tema y aclaró que su existencia era “mucho más” que vivir enamorada. “Tengo un montón de estas preguntas. Que si estoy soltera, que si estoy enamorada y chicos, mi vida es mucho más que mi situación sentimental. Mucho más. Así que no lo intenten. No voy a contestar ninguna de esas preguntas, pasemos a otras”, precisó.

Agregó que se considera una persona feliz por diversos motivos pese a su reciente separación del integrante de 'Esto es guerra’. La figura de Latina explicó que, entre sus razones, para ser dichosa están personas que le demuestran su cariño y cuidados.

Jazmín Pinedo responde preguntas de sus fans (Instagram)

“Ser feliz es una decisión y por supuesto que soy feliz, porque tengo muchísimos motivos, porque tengo personas que me quieren, que me cuidan, que me aman, que yo adoro con todo mi corazón y que además están sanas y están conmigo para disfrutar”, indicó.

SEPARACIÓN

Luego de 7 años de relación sentimental, Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron su separación. La pareja se conoció en el reality ‘Esto es guerra’ y tras unos meses, decidió darse una oportunidad en el amor. Pero todo acabó a inicios de este año con un comunicado que puso fin a los rumores de un rompimiento que sonaban hace ya varios meses.

“Queremos dejar claro que nuestra relación ha concluido en los mejores términos, es una decisión meditada por los dos, tomada de mutuo acuerdo, entre ambos, queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres”, precisaron.