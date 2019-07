Jazmín Pinedo a Sheyla Rojas tras salida con empresario: "No pueden tratarte como un pedazo de carne"

Jazmín Pinedo manifestó que Sheyla Rojas tiene derecho a disfrutar de su juventud, pero debe ponerle un freno a una persona que le faltó el respeto como fue el caso del millonario libanés Fidelio Cavalli, quien le pidió que le muestre uno de sus pechos en una fiesta.

"No veo nada malo que Sheyla viaje donde quiera y con quién desee, lo que está pésimo es la forma cómo la trató ese sujeto. Cómo va a agarrar el celular y pedir que se mueva de un lado a otro y le muestre las 'bubis' y el 'totó', claro con palabras más fuertes", indicó Pinedo.

La conductora de 'Mujeres al mando' cree que no fue positivo para la imagen de Sheyla Rojas que insistiera en defender al acaudalado hombre, pese al desliz que cometió en contra de ella y su buen nombre.

" Esos videos van en su contra, ella es un personaje público en el Perú, además tiene un hijo. Ese tipo es un papanatas, un tarado, la sobreexpuso y humilló. Soy recontra mente abierta, pero todo tiene un límite, jamás hubiera permitido algo así, no sé dónde hubiera terminado", acotó.

Según contó la animadora de Latina, supo que Sheyla Rojas estuvo la semana pasada con el cirujano Ben Tailei en Los Ángeles, por lo que no cree que haya planificado con tiempo su viaje con Cavalli.

"Ya no entiendo nada, no se donde está ubicada Sheyla Rojas, creo que debió ponerle un parche, no sé por qué se expone de esa manera. No pueden tratarte como un pedazo de carne", señaló.

Sheyla Rojas en discoteca de Grecia. (Instagram @fideliocavalli)

