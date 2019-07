Jazmín Pinedo a Sheyla Rojas: "También me gusta la plata, pero la consigo yo solita"

Las ostentosas salidas de Sheyla Rojas en la playa griega de Mykonos junto a quien sería su nuevo amor, el millonario libanés, Fidelio Cavalli, han despertado más de una crítica en los últimos días y su excompañera en 'Esto es guerra', Jazmín Pinedo, no estuvo ajena a ellas.

La conductora de 'Mujeres al mando' opinó sobre la respuesta que Rojas le dio a uno de sus seguidores, quien se burló de la rubia por su supuesto interés por el dinero.

"A mí también me gusta la plata, pero me gusta en mi cuenta de banco y me la consigo yo solita", expresó Pinedo.

Otras de las panelistas de este programa de Latina, la cantante Mirella Paz, también cuestionó a Sheyla Rojas por disfrutar de estos viajes a costa del dinero de Cavalli, quien tendría un oscuro pasado vinculado al narcotráfico que lo hizo acreedor al sobrenombre de 'playboy de la cocaína'.

"A ella le gusta la plata pero, ¿ella está ganando dinero allá? No entiendo. ¡Pero esa no es su plata!", dijo Paz.

Como se recuerda, Sheyla respondió a un usuario de Instagram quien le hizo esta broma: "Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero".

La conductora de 'Estas en todas', sin embargo, respondió de forma sarcástica. "Quién dice que no (me gusta el dinero). Obvio que me gusta, como a ti y a todos, mi rey. Quien diga que no, miente".