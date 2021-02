Jazmín Pinedo confirma que tuvo varias posibilidades para regresar a la conducción de un programa. Sin embargo, decidió priorizar otros proyectos personales.

La salida de “Esto es guerra” por parte de Pinedo llamó la atención de sus seguidores, quienes han consultado sobre su futuro laboral en los canales de televisión.

Es así que en una dinámica de “preguntas y respuestas” con sus fanáticos en su cuenta de Instagram dio más detalles. Un usuario le cuestionó si tenía planes de conducir pronto un programa.

“Recibí un par de propuesta, pero dándole la vuelta decidí priorizar otros planes que ya venía aplazando”, comentó la expresentadora de “EEG”.

Historias de Jazmín Pinedo sobre conducción. (Foto: Instagram / @jazminpinedo)

Asimismo, negó que la televisión sea su único trabajo. “Hace muchos años, sobre todo cuando fui mamá, entendí que no solo puedes tener una entrada. Trabajo desde muy joven y me eso permitió invertir en cosas que me gustan”, comentó.

Cabe señalar que hace poco, Johanna San Miguel fue consultada sobre si le gustaría trabajar con Pinedo como conductora del reality de América TV.

“Jazmín es una súper conductora. Jazmín tiene una trayectoria, es súper joven y ha empezado con muy buen pie, empezar a tomar ‘Esto es Guerra’ no es fácil, es un monstruo” comentó hace unas semanas a “En boca de todos”.

