La conductora de televisión Jazmín Pinedo se vio envuelta en la polémica tras sus recientes declaraciones a Magaly Medina, quien días antes cuestionó duramente su entrevista al futbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán.

Ahora, tras los mensajes que intercambiaron en sus respectivos programas, la popular ‘Chinita’ recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía suya en el set de su programa. La publicación estuvo acompañada de un misterioso mensaje.

“La mujer más peligrosa es la que sabe muy bien que puede sola”, escribió Jazmín Pinedo junto a la instantánea en la que aparece en su estudio de televisión. Como era de esperarse, el post ha sido bien recibido por sus fans.

En tan solo un par de horas desde su publicación, la imagen ha conseguido cerca de 30 mil ‘likes’ y decenas de comentarios que respaldan la posición de Jazmín Pinedo, quien no tuvo reparos en responder a las críticas en su contra.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo respondió de manera categórica y explayada las críticas de Magaly Medina sobre la entrevista que realizó la popular ‘Chinita’ al delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán.

“Qué retrógrada y machista su comentario. Yo no le voy a permitir que me minimice. No soy un objeto ni un pedazo de carne y no necesito colocarme un lazo”, fue parte de la declaración de la conductora de +Espectáculos.

