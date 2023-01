Todo una profesional de la comunicación. La modelo Jazmín Pinedo vive el mejor momento profesional de su vida al culminar sus estudios en el Instituto Peruano de Publicidad . La conductora compartió detalles de su ceremonia de graduación en su cuenta de Instagram ; incluso, también fue la encargada de dar el discurso final frente a sus compañeros.

Como se recuerda, hace un par de semanas, Pinedo comentó que estaba en sus últimos días como estudiante y se estaba alistando para su graduación, aunque no reveló la carrera.

De esta manera, la modelo a través de su cuenta de Instagram compartió fotos donde lucía contenta con su birrete y toga. Después, ella fue llamada al estrado para recibir su diploma y dar un discurso.

“Los sueños están para cumplirse y no para dejarse a medias guardadas en un baúl. Después de muchos años decidí terminar mi carrera, motivada de una manera diferente, ya no solo era la idea de culminar mi sueño y alcanzar mi objetivo, sino de ser un ejemplo para mi hija. Enseñándole que las cosas no se dejan a medias y que la mejor satisfacción siempre llega después de un gran esfuerzo”, comentó.

La presentadora no pudo terminar el discurso sin dedicárselo a su pequeña hija Khaleesi lo que generó los aplausos de sus compañeros graduados.

“Por nosotros, por nuestros padres, por los que amamos y por supuesto, y como una mención muy especial en mi caso, por ti, nena bonita”, sentenció. La exnovia de Gino Assereto, que compartió algunas fotos junto a sus amigos y su hija, quien estuvo presente en la ceremonia.