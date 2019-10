Jazmín Pinedo no fue ajena a la celebraciones de Halloween y sorprendió al llegar disfrazada de ‘calabaza’ en el programa ‘Mujeres al mando’.

“¿Por qué han venido de negro? ¿Dónde está su alegría? Ay, yo me vine como una calabaza”, dijo la ‘chinita’ ante la miradas de sus compañeras.

De inmediato, Cathy Sáenz no dudó en bromear al verla así. “Ay, china tú también te la buscas, ¿no?”, mencionó la exproductora entre risas.

Ante ello, la pareja de Gino Assereto respondió: “Lo que pasa es que yo me disfracé de ‘Vida’ que es un personaje que le gusta a Khalessi (hija de la conductora) que es de los Super Monsters".

Recordemos que hace unos días, Magaly Medina comentó sarcásticamente que el programa 'Mujeres al mando’ debería llamarse ‘Neuronas al mando’, por la gran cantidad de conductoras que tiene.

También la ‘Urraca’ cuestionó a Jazmín Pinedo por la entrevista que le realizó a Mario Irivarren. “Tú no eres periodista porque eres boba, eres tonta, porque estás ahí de favor. Eso de tener seis animadores, Dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente”, criticó.