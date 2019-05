Jazmín Pinedo recordó que sufrió maltrato físico por su exnovio: "Fue una relación tóxica"

Durante el programa 'Mujeres al mando', Jazmín Pinedo recordó que pasó momentos de violencia física y psicológica antes de conocer a su pareja, Gino Assereto.

" Yo sí tuve una relación tóxica. Yo una vez lo conté en televisión, yo salí con un chico que claramente tenía problemas psicológicos, fue horrible, aprendí muchísimo de esa relación, era enfermizo. Me decía qué ropa tenía ponerme, qué tenía que hacer, a dónde tenía que mirar, me faltó el respeto", dijo la animadora.

Jazmín Pinedo también contó que tuvo que guardar silencio porque no tenía otra opción debido a que se encontraba en otro país y el sujeto había escondido su celular y visa.

"No fue ni un año. Pero sí (hubo maltrato físico). Yo no tenía otra opción, estaba en otro país, me escondió mis documentos, fue bien difícil... No pasó porque yo lo permitiera, yo no soy una mujer que permita ese tipo de situaciones, sino que no tenía celular, me quitaron los documentos, me escondió la visa. Lo que tuve que hacer es guardar silencio hasta que pude mandar un correo para que me ayudaran", sostuvo.



