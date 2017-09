Jazmín Pinedo pone en su sitio a Milena Zárate por criticar a Mónica Cabrejos

Desde que Mónica Cabrejos dijo que estaba "harta de ver facturar" a Milena Zárate hablando de su vida privada, la colombiana la tiene entre ceja y ceja y esta vez no moderó sus comentarios.

Milena fue invitada por el programa de 'Espectáculos' y tuvo palabras muy duras contra el pasado de la ex vedette y las fotos que esta realizó en calendarios.

Pero la conductora del programa 'Espectáculos', Jazmín Pinedo la puso en su sitio al escuchar que Milena aseguró que Mónica en el pasado "vendía su cuerpo".

"Si yo tuviera el pasado que tiene ella, créeme que eso sí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza que mi hija me vea así. Que mi cosita me la conozca todo el Perú en calendarios que costaban en esa época 5 soles, eso sí me daría vergüenza... Las mujeres colombianas pueden salir adelante sin necesidad de vender su cuerpo", dijo visiblemente enojada Milena.

"¿No te parece demasiado fuerte (decir) vender su cuerpo? Si tú le estás reclamando que te respete como mujer. Yo creo que tú deberías hacer lo mismo", sentenció Pinedo.

Sin embargo, Zárate no dio su brazo a torcer y explicó que para ella posar desnuda para un calendario es "vender tu cuerpo y vender tu intimidad" y recalcó que el pasado de Mónica la condena.