Jazmín Pinedo sobre Nicola Porcella: "Me da pena verlo en esta situación porque lo quiero" | VIDEO

Apenada y preocupada. Jazmín Pinedo no ocultó sus sentimientos en torno a Nicola Porcella, a quien considera su amigo y que recientemente protagonizó un video ampay, en el que agredió verbalmente a su expareja sentimental, Angie Arizaga.

“A mí me da mucha pena ver a Nicola en esta situación porque lo quiero (...) no soy objetiva porque sé de muchas cosas más alrededor”, indicó Pinedo en 'Mujeres al mando'.

Agregó que como personajes públicos, en el que incluyó al modelo, tienen la responsabilidad de ser un "ejemplo" para sus seguidores.

"No somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores y seguramente lo vamos a seguir cometiendo pero he ahí donde uno tiene que colocar una línea para guardar su privacidad, porque si uno no quiere que invadan, que hablen de uno, que lo juzguen... entonces uno trata de cuidarse muchísimo", precisó la animadora.

Para la figura de Latina, no se trata de cuestionar al modelo sino de aprender una lección de superación para quienes sobrellevan situaciones similares; y avanzar como sociedad.

“Creo que es importante de aprender de lo que estamos viendo. Todos tenemos problemas, cosas en las que tenemos que trabajar, no juzgar a Nicola o darle más, sino que a partir de él podemos tocar otros temas para saber manejar otra situación”, indicó la conductora.

