La conductora de ‘Mujeres al mando’, Jazmín Pinedo, ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de convertirse nuevamente en madre, y tal parece que su sueño está más cerca de volverse realidad.

En una reciente entrevista, la popular ‘Chinita’ reveló que hace unas semanas terminó un tratamiento de fertilidad y que en cualquier momento podría dar la gran noticia.

“Me muero de ganas de ser mamá, terminé mis tratamientos justo hace unas semanas”, confesó Jazmín en entrevista con el diario Trome. “Me encantaría darles esa noticia (del embarazo), es algo que está en mis planes hace un buen tiempo y espero que pronto se pueda dar”, añadió la pareja del chico reality Gino Assereto.

Por otro lado, sobre las burlas de Rodrigo González ‘Peluchín’ por el bajo rating de “Mujeres al mando” después del ingreso de Cathy Sáenz, Pinedo dijo que ya conversó con el exconductor de “Válgame Dios”.

“No voy a opinar sobre eso. He tenido la oportunidad de conversar con él, no tengo nada que decir... No tengo porque sentirme aludida y pensar a quien le salpica o no... Siempre hemos conversado y hay buena onda”, señaló.