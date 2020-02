Tensión en el set de ‘Esto es guerra’. Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron una discusión mientras la combatiente se mantenía suspendida en lo alto como parte de uno de los juegos del reality de América Televisión.

La conductora del espacio acusó a la conocida ‘Chica Selfie’ de haberse burlado de ella. ¿Cómo se inició todo? Todo empezó cuando Facundo Gónzalez no logró responder una interrogante de cultura general, y por ello Jota Benz debía cortar unas ligas del arnés que sostenía a la guerrera.

“¿Qué te pasa? No me calles ‘Jota’, tú ni nadie me tiene que callar ¿okey?”, afirmó inesperadamente Rosángela Espinoza.

Fue entonces que Jazmín Pinedo tomó como una burla las palabras de ‘Rous’. Momentos antes, ella había hecho la misma queja.

“Rosángela, en buena onda te lo digo, yo a ti no te he dado confianza y es exactamente lo que tú pides, así que mucho cuidado”, señaló Jazmín Pinedo.

“Oye mira, tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”, respondió Rosángela.

Tras ello, Pinedo exigió respeto a la modelo. “¿Y eso qué tiene que ver? Somos dos personas y necesitamos respeto”, adujo Pinedo.

Una provocadora Rosángela Espinoza contestó. “¿Pero qué te he dicho, algo te he dicho? ¿Te he ofendido en algo?”.

“Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante... yo conozco tu juego y no te he dado confianza y ¡no te juegues así conmigo!”, respondió Pinedo.

Acto seguido, la ‘Chica Selfie’ aseguró de forma reiterada que no intentó faltarle el respeto a Jazmín Pinedo, pero la conductora de ‘Esto es guerra’ ya estaba fastidiada y exigió a la producción del espacio tomar medidas en torno a la actitud de Rosángela Espinoza.

“Yo sí le voy a pedir a la producción que si no habla con Rosángela y no le pone las cosas claras porque, ojo, y esto lo sabe todo el país, no es la primera vez. No es la primera vez y yo en verdad no le he dado confianza a ella, yo no la conozco. Si la producción no toma medidas al respecto, yo sí me voy a incomodar”, sostuvo.

