El enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Melissa Klug continúa causando revuelo en el mundo del espectáculo, y Jazmín Pinedo fue otro de los personajes que ha condenado la actitud de la influencer.

La conductora de ‘Más Espectáculos’ no pudo ocultar su asombro ante este conflicto familiar y se animó a lanzarle una fuerte advertencia a la exchica reality por arremeter contra su propia madre por defender su relación con Bryan Torres.

“Vamos a hablar de Samahara Lobatón. No puedo creerlo, le responde a su madre ¿de verdad? ¡Ay no!, ojalá que esto no termine mal”, expresó la conductora, lamentando así la complicada relación de madre e hija.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón no se guardó nada y no dudó en arremeter contra su mamá, Melissa Klug, tras sus últimas declaraciones en ‘América Hoy’ sobre su relación con Bryan Torres. La influencer lanzó ácidos comentarios al respecto y aseguró que las decisiones que tome son su responsabilidad.

“La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella. (…) A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado”, aseguró la joven de 22 años, quien dejó sorprendidos a los conductores de ‘América Hoy’.