No ha pasado mucho tiempo desde que Jazmín Pinedo confirmó su separación del padre de su hija, Gino Assereto. Sin embargo, la expareja ha sido vista en más de una ocasión lo que desató las especulaciones de una reconciliación aunque esto ha sido descartado en más de una oportunidad por los involucrados.

La popular ‘Chinita’ se refirió a su soltería y cómo la viene sobrellevando desde que se hizo pública su nueva situación sentimental. Según refirió a Trome aún no se encuentra lista para iniciar una relación, pero dio algunos detalles para quien quiera ganarse su corazón.

La conductora de ‘Esto es Guerra’ asegura, además, no sentirse una ‘soltera codiciada’ y reveló que es muy exigente a la hora de elegir pareja lo que complicaría el hecho de conseguir un nuevo galán.

“Qué chévere que te pongan como prospecto de la chica que quisieran tener, pero yo también tengo mis propios prospectos y soy bien exigente. Siento que eso puede asustar a muchas personas porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que la mujer asienta con la cabeza y que siempre siga sí”, expresó.

Sobre si ya tiene algunos pretendientes en fila, Jazmín asegura que una relación no es su prioridad en este momento e incluso comentó que ha preferido no salir con nadie porque le da flojera retomar las citas y también para evitar los comentarios. Añadió que ahora solo está enfocada en el cuidado de su hija Khaleesi.

“Lo último que quiero ahorita es una relación en mi vida. Tener una relación no es sencillo, es una carrera de largo aliento, es ponerle empeño y ganas. Ser soltera tampoco es fácil, porque nunca sabes por qué se te están acercando. No puedes ni tomar el té con alguien porque ya te están ennoviando, así que he optado por estar encerrada en mi casa”, aseguró.

Respecto a una posible reconciliación con el padre de su hija, con quien ahora comparte a diario en 'Esto es Guerra’ la modelo no descartó la posibilidad y aseguró que no le ha cerrado las puertas al amor.