Tras acusar a Rosángela Espinoza de haberse burlado de ella, Jazmín Pinedo reiteró su posición en torno al impase con la guerrera. La conductora de ‘Esto es guerra’ manifestó que la ‘Chica Selfie’ no puede exigir respeto si no ofrece la misma consideración y valoración por ella y sus compañeros del reality.

“El otro día, ella (Rosángela) estaba diciendo que no quería que la molesten y tiene toda la razón. En verdad debe ser incómodo pedir algo y que no te hagan caso pero tampoco voy a permitir que juegue conmigo a doble sentido cuando simplemente yo no le he dado confianza”, precisó en América Espectáculos.

Advirtió que “no voy aceptar que nadie me pisoteé. La gente sabe cómo soy yo, tengo un carácter bien jodido y si en verdad vas a tratar de incomodarme luego no te quejes”.

Jazmín Pinedo

¿QUÉ DIJO ROSÁNGELA ESPINOZA?

Con una actitud desafiante, Rosángela Espinoza no solo exigió a Jota Benz que se calle sino también a Jazmín Pinedo que minutos antes había pedido respeto a todos los integrantes de ‘Esto es guerra’ en medio de un juego.

“¿Qué te pasa? No me calles ‘Jota’, tú ni nadie me tiene que callar ¿okey?”, precisó de forma imprevista Rosángela.

“Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante... yo conozco tu juego y no te he dado confianza y ¡no te juegues así conmigo!”, respondió Pinedo.