El productor Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció este miércoles, tras permanecer postrado en cama por más de dos años. Su deceso fue confirmado por fuentes del programa “En boca de todos” al diario El Comercio. Asimismo, el diario Trome también notificó su deceso.

Como se recuerda, la salud de Javier Carmona se vio afectada desde 2018, año en el que cayó en estado vegetativo. Según contó Tula Rodríguez, en una pasada entrevista a “Estás en todas”, Carmona, pese a sentirse mal de salud, no quería ir a la clínica sin antes conversar con la conductora de TV y su hija.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, él pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica por que no estaba bien, pero en la ruta, en la ambulancia, me contaba lo que pasaba y le decía: ‘hubieras ido directo’, pero él decía: ‘sin ustedes no puedo hacer nada’. Hasta sus últimos alientos nos fue a buscar… Lo que conversamos antes que ingresara a sala era que él dijo: ‘si pasa algo, estás tú’”, contó Tula Rodríguez.

En la misma entrevista, la presentadora de “En boca de todos” no pudo evitar recordar lo que habló con el exdirector televisivo antes de sus complicaciones de salud.

“Si bien es cierto no podemos hablar, pero cuando nos miramos siento que nos amamos… Cuando hablamos con Valentina (su hija) le dijo que ‘papito’ se casó con nosotras, porque el matrimonio es para toda la vida”, expresó Tula Rodríguez en su entrevista.

“Yo me acuerdo que siempre le decía en broma: ‘yo voy a ser la última cara que tú ves el día que no estés en este mundo’. Él me decía: ‘¡qué mala!, hasta en eso’. Yo le decía: ‘tú te vas a ir y yo voy a estar allí, en tu último momento’”, añadió la conductora en “Estás en Todas”.

