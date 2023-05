Janet Barboza está satisfecha con la presencia de Valeria Piazza en el programa ‘América Hoy’ tras el buen rating del espacio matutino. Además, la presentadora de televisión no dudó en comparar a su excompañera Brunella Horna con la exmiss Perú.

“Este lunes (hoy) ya estaremos completos con Ethel y Valeria. Yo me siento contenta con Valeria, pues a diferencia de Brunella es una mujer con experiencia y buena haciendo lo que hace. Como siempre digo somos un grupo disfuncional con diferentes ideas, pero con el mismo amor y apasionamiento, con las tomaduras de pelo y sacándonos al fresco”, dijo entre risas Janet Barboza.

Por otro lado, la conductora agradeció al público por el respaldo en las cifras del rating: “Cada día nos esforzamos por hacer un buen programa y eso se refleja en las cifras. Estamos agradecidos por el respaldo del público que, cada mañana, se conecta con nosotros y disfruta con las locuras que hacemos”, precisó la ‘Rulitos’





¿Por qué Brunella Horna no está en ‘América Hoy’?

La esposa de Richard Acuña, Brunella Horna, se comunicó con ‘América Hoy’ para anunciar su salida del magazine por problemas de salud: “Es lo más difícil que me ha tocado decidir”. Este hecho ocurrió, luego de que Camila Ganoza denunciará públicamente al excongresista de maltratarla física y psicológicamente.

“Definitivamente, han sido semanadas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando”, empezó diciendo.

“El último día que fui a Pachacama tuve el susto más grande mi vida y yo se los cuento porque ustedes saber por lo que yo estoy pasando. Al día siguiente ustedes dejaron todo y estuvieron conmigo”, señaló.

“Para mí fue un día que no puedo describir, fue terrible. A raíz de este episodio yo tuve que estar en descanso absoluto. Ahora estoy en Chiclayo porque quería estar con mis papás y mis abuelos”, dijo muy afectada la esposa de Richard Acuña.

Ante ello, Janet Barboza le pregunté por el tiempo que tomaría su ausencia en ‘América Hoy’. “Nadie sabe, es una evolución que yo pueda tener y estoy dando todo de mí para estar mejor. En todos los sentidos porque también influye que yo esté bien emocionalmente... Todo mi entorno lo sabe, pero públicamente aún no lo puedo decir”, respondió Brunella Horna.

“Yo realmente esperaba estar en este proceso ahí trabajando, pero no se pudo... y Dios sabe el porqué hace las cosas. No voy a cometer un errro más. He tenido muchos que no lo puedo comentar, pero que ustedes lo saben”, aclara la empresaria. “El peor de los sustos que pueda tener una mujer”, respondieron las conductoras de ‘América Hoy’.

Finalmente, la modelo agradeció a sus compañeros de set por su respaldo tras los difíciles momentos que se encuentra atravesando. “Espero volver porque me harán mucha falta en mi vida”.

