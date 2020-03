“Burra”, “vulgar”, “bataclana”. El encuentro entre Magaly Medina y Janet Barboza en 'Magaly TV, la firme’ más que una entrevista fue un extenso intercambio de insultos en señal abierta, un lamentable espectáculo que fue seguido por una gran cantidad de espectadores pues el programa de la ‘Urraca’ lideró el rating la noche del lunes.

Tras lo ocurrido, Janet Barboza utilizó sus redes sociales para reflexionar al respecto. La conductora de televisión, quien hasta hace algunos días era panelista en el cancelado programa ‘Válgame’ de Latina, optó por enviar unos polémicos mensajes a través de sus historias de Instagram.

“El que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención”, se lee en la frase que compartió, haciendo referencia a la ola de ataques que recibió de la popular ‘Urraca’, quien criticó con dureza su exceso de cirugías plásticas.

Pero no quedó ahí. También envió una dura indirecta contra Magaly Medina en la que hizo referencia a Rodrigo González, 'Peluchín’, a quien se voceó como reemplazo de la periodista de ATV en el espacio de espectáculos.

“Cuidado con el monstruo que dejas entrar a tu casa, puede terminar comiéndote”, se lee en otra publicación.

Magaly Medina y Janet Barboza se pelearon en vivo. (Magaly Tv. La firrme)