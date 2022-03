El programa “América Hoy” volvió a vivir un tenso momento cuando la conductora Janet Barboza, quien se encuentra en provincia realizando una cobertura especial, se enfrentó verbalmente con la invitada Belén Estevez.

Todo sucedió durante un enlace en vivo, donde Janet increpó a la bailarina por eliminar una publicación en la que agradecía a un gerente del canal por contar con ella para la programación de América TV.

“Mi querida Belén Estevez, sabes porque te han invitado hoy. No porque yo no esté, sino porque eliminaste ese post y te lo querían preguntar en vivo (risas). No le mientan al público”, señaló Barboza.

“Nadie creería que Belén Estevez tendría que poner alguna condición para venir al programa, eso no es verdad. Belén, siempre llegas con el mismo recurso, hay que variar un poquito”, agregó la presentadora.

Janet Barboza se pelea con Belén Estévez https://www.americatv.com.pe/noticias

Belén Estevez no dudó en responder: “Creo que lo que dijeron del ‘carga carteras’ (en referencia a la pareja de Janet Barboza) todavía le molesta”. Este mensaje lo único que hizo fue avivar la polémica.

“Belén, tú lo puedes decir mil veces más y a mí me importa un comino, me importa lo de mis compañeros Ethel, Brunella, Christian. Que lo digan mis compañeros sí, pero tú no eres compañera. Lo siento, es la verdad”, replicó.

