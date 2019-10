La tarde del último lunes, Janet Barboza y Fabio Agostini tuvieron un acalorado enfrentamiento en el programa “Válgame Dios”, luego que la conductora de televisión cuestionara al “exguerrero” por los calificativos que tuvo para referirse a sus exparejas durante la última emisión de ‘El valor de la verdad’.

En declaraciones al diario Trome, Janet Barboza reafirmó lo que le dijo al modelo español en el set del espacio televisivo que conduce junto al Zorro Zupe, Kathy Sheen, Kurt Villavicencio, Karla Tarazona y Mónica Cabrejos.

“Muy malcriado, se ve que es un hombre que no sabe controlarse, pero qué puede esperarse de alguien que sale en televisión a jactarse de sus destrezas amorosas, poniéndole notas a las mujeres con las que ha salido. Canalla total, yo me reafirmo y se lo he dicho en su cara. Siento que son ídolos de barro y siento que la mujer ha perdido bastante amor propio”, lamentó Janet Barboza.

“Yo creo que él se muestra como es, una persona a la que no le importa nada, con cero respeto hacia la mujer. Esto mismo que ha hecho aquí no lo hace en España, por más ‘open mind’ (mente abierta) que sea la gente allá, pero vienen acá al Perú y creen que esto es su chacra. A los extranjeros les permitimos todo y es algo que nunca he comprendido”, añadió la “rulitos”.

En el programa “El valor de la verdad”, el modelo fue interrogado sobre su relación con Mayra Goñi, Andrea San Martín, Melissa Paredes, entre otras mujeres con quienes habría tenido algún tipo de vínculo sentimental.